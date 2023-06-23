ثلاث هزات أرضية وثوران بركاني في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

أكد العلماء الروس بدء ثوران بركان كلوتشيفسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، وذلك عقب ثلاث هزات أرضية بالقرب من سواحل كامتشاتكا.

وقالت أولجا جيرينا، مديرة فريق الرد السريع لمعهد علم البراكين والزلازل في دائرة الشرق الأقصى، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إنه تم رصد حالة حرارية غير طبيعية واهتزاز دون قذف الرماد بعد،بحسب قناة"أر تي عربية "الروسية.

وأثناء الليل، تم رصد الحمم البركانية في الجزء الغربي من فوهة البركان.

وتم تصنيف نشاط البركان ضمن الفئة "الصفراء" (أي العالية) من الخطر على الطيران.

وتم قبل ذلك رصد ثلاث هزات أرضية بالقرب من سواحل كامتشاتكا، تراوحت قوتها بين 8ر3و1ر4 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب معطيات فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وقعت الهزتان الأولى والثانية في خليج كامتشاتكا، على عمق 46 و59 كيلومترا، وعلى بعد 125 و129 كلم عن بلدة أوست كامتشاتسك. وبلغت قوة الهزتين 1ر4درجة بمقياس ريختر.

وتم رصد الهزة الثالثة في خليج أفاتشينسكي، على بعد 188 كلم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي. وبلغت قوة الهزة 8ر3 درجة، وكانت بؤرتها بعمق 61 كيلومترا.

وتشير بيانات وزارة الطوارئ الروسية إلى أن السكان لم يشعروا بالهزات، ولم يسجل أي دمار أو إصابات. كما لم يصدر أي إنذار بشأن موجات مد عالية(تسونامي).

يذكر أن بركان كلوتشيفسكي هو أعلى بركان فاعل في أوراسيا، ويبلغ ارتفاعه نحو 4850 مترا عن سطح البحر. وقطر الفوهة الموجودة في قمته نحو 700 متر، وهناك أيضا نحو 80 فوهة جانبية في البركان. ويقع البركان على بعد نحو 30 كلم عن بلدة كلوتشي التي يعيش فيها نحو 5ر4 ألف شخص.

واستمر آخر ثوران لبركان كلوتشيفسكي من 30 سبتمبر 2020 إلى 8 فبراير 2021.