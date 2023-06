* «فلاش» و«العناصر» يتصدران شباك التذاكر بإيرادات غير متوقعة

* «مدينة الكويكب» يتذيل القائمة فى أول أسبوع من طرحه.. و«فاست إكس» ينافس على الهبوط

للأسبوع الثانى على التوالى، تشهد إيرادات السينما العالمية انخفاضا ملحوظا، رغم طرح 4 أفلام جديدة، حيث تعثر فيلم الأكشن والمغامرة والفانتازيا «فلاش ــ The Flash» فى افتتاحيته، ولم ينجح فى تحقيق أرقام الإيرادات التى توقعها خبراء السينما، والتى كانت متدنية فى الأساس، وذلك حسبما ذكرت مجلة فارايتى، وعلى الرغم من المحاولات الجاهدة من صناع الفيلم لإقناع الجمهور بأن الفيلم هو أحد أفضل أفلام الأبطال الخارقين فى عالم «DC»، إلا أن الفيلم حقق 55 مليون دولار و100 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 139 مليون دولار، متصدرا بذلك إيرادات السينما العالمية.

الفيلم من تأليف جوبى هارولد، وجاردنر فوكس، وهارى لامبرت، وإخراج أندريس موشييتى، وبطولة إزرا ميلر، وبن أفليك، ومايكل كيتون، وبيلى كرودب، ومايكل شانون، وساشا كالى، وأنتيه تراوى، وتيمويرا موريسون، وسيرشا مونيكا جاكسون، وماريبل فيردو، وكيرسى كليمونز، ونيكولاس كيدج. وتدور أحداث الفيلم حول «بارى آلين» الذى يحاول استغلال قدراته من أجل تغيير ماضيه وإنقاذ والدته من الموت، ولكن تتسبب محاولاته فى خلل بالزمن والعوالم الموازية، فيدخل فى صراع من أجل إنقاذ المستقبل.

أما فيلم الأنيميشن والمغامرة «العناصر ــ Elemental»، والذى كان يعول عليه خبراء السينما فى إنعاش السوق هذا الأسبوع، فجاء فى المركز الثانى بـ29 مليون دولار و500 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 48 مليون دولار و335 ألفا.

الفيلم من تأليف بريندا شواى، وإخراج بيتر سون، وقام بأداء الأصوات كل من مامودو آثى، وليه لويس، وكاثرين أوهارا، وويندى ماكليندون كوفى، وجو بيرا، وشيلا أومى، ورونى ديل كارمن، وإينوسينت إيكاكيتى، وماسون ويرثيمر. وتدور أحداث الفيلم فى إطار من المغامرات والكوميديا، حول «إمبر» و«ويد»، اللذين يعيشان فى مدينة يتكون سكانها من العناصر الأربعة (الماء والهواء والأرض والنار).

أما فيلم الأنيميشن والأكشن «سبايدر مان: عبر عالم العنكبوت ــ SpiderــMan: Across the SpiderــVerse»، فواصل التراجع ليحل فى المركز الثالث محققا فى ثالث أسبوع من عرضه 27 مليون دولار و800 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 494 مليون دولار.

الفيلم من تأليف فيل لورد، وكريستوفر ميلر، وديف كاﻻهام، وستان لى، ومن إخراج جاستن ك. طومسون، وكيمب باورز، وجواكيم دوس سانتوس، وقام بأداء الأصوات كل من شاميك مور، وهيلى ستينفيلد، وبريان تيرى هنرى، ولونا لورين فيليز، وجيك جونسون، وأوسكار إيزاك، وجاسون شوارتزمان، وإيسا راى، ودانيال كالويا، وكاران سونى، وشيا ونجهام، وجريتا لى، وماهرشالا على، وآماندلا ستينبرج، وجيرل جيروم، وآندى سامبيرج، وجاك كويد. وتدور أحداث الفيلم حول مايلز موراليس الذى يسافر عبر الأكوان المتعددة رفقة جوين ستايسى، ويلتقى شخصيات تشبه من العوالم الأخرى.

وهبط فيلم الأكشن والخيال العلمى «المتحولون ــ Transformers»، والذى يحمل اسم «صعود الوحوش ــ Rise of the Beasts»، إلى المركز الرابع بعد صدارته المؤقته فى الأسبوع الماضى، محققا فى ثانى أسبوع من طرحه 20 مليون دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 227 مليون دولار و395 ألفا.

وواصل فيلم المغامرة والخيال والفانتازيا «الحورية الصغيرة ــ The Little Mermaid»، تراجعه ليأتى بالمركز الخامس فى الأسبوع الرابع من طرحه، محققا 11 مليون دولار و600 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 467 مليون دولار و699 ألفا.

الفيلم من تأليف رون كليمنتس، وجين جولدمان، وديفيد ماجى، وجون ماسكر، وهانز كريستيان أندرسون، وإخراج روب مارشال، وبطولة هالى بيلى، وخافيير بارديم، وميليسا مكارثى، وأوكوافينا، وجونا هاور كينج، ودافيد ديجز، وجود أكووديكى، وجاكوب ترمبلى. وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الخيال، عندما توافق الحورية «آريل» على عرض محفوف بالمخاطر، حينما تذهب فى مغامرة على أمل التحول إلى إنسانة بشرية والفوز بقلب حبيبها الأمير «إيريك».

واستطاع فيلم الكوميديا والرعب «السواد ــ The Blackening»، أن يتواجد فى المركز السادس بأول أسبوع من طرحه، محققا 6 ملايين دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 7 ملايين دولار.

الفيلم من تأليف ترايسى أوليفر، وديواين بيركنز، ومن إخراج تيم ستورى، وبطولة أنطوانيت روبرتسون، وديواين بيركنز، وسينكوا وولز، وجريس بايرز، وأكس مايو، وجيرمين فاولر، وإيفون أورجى، وجاى فاروه، وجيمس بريستون روجرز. ويتناول العمل قصة سبعة أصدقاء من ذوى البشرة السمراء يخرجون لقضاء عطلة، لكنهم يجدون أنفسهم محاصرين فى كوخ مع قاتل متسلسل.

وواصل الجزء الثالث من فيلم الأكشن والمغامرة والكوميديا «حراس المجرة ــ Guardians of the Galaxy» تراجعه، ليحل فى المركز السابع بالقائمة، محققا خلال الأسبوع السابع من طرحه 5 ملايين دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 821 مليون دولار و610 آلاف.

الفيلم تأليف وإخراج جيمس جن، وبطولة كريس برات، وزوى سالدانا، وبرادلى كوبر، وديف باتيستا، وبوم كليمنتيف، وفين ديزل، وإليزابيث ديبيكى، وكارين جيلان، وويل بولتر، وسيلفستر ستالون، وشون جن، وتشوكوودى إيوجى، ومايكل روزنباوم، ودانييلا ملكيور، ونيكو سانتوس. وتبدأ أحداث الفيلم عند عودة حراس المجرة فى مغامرة أخيرة وختامية، ويتحتم عليهم تقديم العديد من التضحيات، وتجاوز ماضيهم وحماية المجرة.

وحل فى المركز الثامن فيلم الرعب وإثارة «البعبع ــ The Boogeyman»، محققا فى ثالث أسبوع من عرضه 3 ملايين دولار و800 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 51 مليون دولار و917 ألفا.

الفيلم من تأليف سكوت بك، ومارك هيمان، وبريان وودز، وستيفن كينج، ومن إخراج روب سافاج، وبطولة كريس ميسينا، وصوفى ثاتشر، ومارين إيرلاند، ودافيد داستمالشيان، وفيفيان ليرا بلير، وليزاجاى هاميلتون، ولاسى دوفر، ومادى نيكولز، وماديسون هو، وبو هارت، وآدامز بلويس، وفيكتوريا هاريس، وهان سوتو، ودانيال هاجن. ويتناول العمل قصة طبيب نفسى يتعامل مع رجل يدعى «ليستر بيلينجس» عانى من فقدان أبنائه الثلاث، وكيف ماتوا فى ظروف غامضة بسبب كيان غامض.

وهبط الجزء العاشر من سلسلة أفلام «السرعة والغضب ــ The Fast & The Furious»، والذى يحمل اسم «فاست إكس ــ Fast X»، إلى المركز التاسع بالقائمة فى الأسبوع الخامس من طرحه، محققا مليونى دولار و20 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 676 مليون دولار و943 ألفا.

الفيلم من تأليف جاستين لين، ودان مازياو، وجارى سكوت تومسون، وإخراج لويس لوترييه، وبطولة فين ديزل، وتشارليز ثيرون، وجايسون موموا، وميشيل رودريجيز، وريتا مورينو، وبرى لارسون، وهيلين ميرين، وناتلى إيمانويل، وجوردانا برويستير، وجيسون ستاثام، ومايكل روكر، وسكوت إيستوود، وسونج كانج، وتيريس جيبسون، وكاردى بى، ولوداكريس، ولويس دا سيلفا جونيور، وأمبير سيينا، وميراج جربيك، وآلان ريتشسون، ودواين جونسون، وميدو ووكر، ودانييلا ملكيور. وتدور أحداث العمل حول عودة «دانتى» ابن ملك المخدرات فى البرازيل «هيرنان رييس»، لينتقم من «دوم» وعائلته، بعدما دمروا إمبراطوريته واستولوا على ثروته خلال أحداث الجزء الخامس من السلسلة.

وتذيل القائمة فيلم الكوميديا والرومانسية «مدينة الكويكب ــ Asteroid City» فى أول أسبوع من طرحه، محققا 790 ألف دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا مليونى دولار و615 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج ويس أندرسون، وبطولة جاسون شوارتزمان، وتوم هانكس، وسكارليت جوهانسون، وبريان كرانستون، ومارجوت روبى، وجيفرى رايت، وتيلدا سوينتون، وإدوارد نورتون، وأدريان برودى، وويليم دافو، وجيف جولدبلوم، وستيف كاريل، وهوب دايفس، وروبرت فريند، ومايا هوك، ومات ديلون، وهونج تشاو، وصوفيا ليليس، وفيشر ستيفنس، وليف شرايبر، وطونى ريفولورى، وريتا ويلسون. وتعود أحداث الفيلم لعام 1955، حيث يجتمع مجموعة من الطلاب والآباء من أجل حضور مؤتمر خاص بالفضاء، ولكن يتعطل مسار المؤتمر حينما يتعرض العالم لسلسلة من الأحداث غير المتوقعة.