بوتين ورئيس الوزراء العراقي يبديان قلقهما بشأن المخاطر الناشئة في سوق الطاقة العالمي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين، أكد بوتين ورئيس الوزراء العراقي، خلال الاتصال، اهتمامهما بإنهاء النزاع المسلح في الشرق الأوسط، في أقرب وقت ممكن، وعودة الوضع إلى المسار السياسي والدبلوماسي.

وأشار إلى أن الجانبين تبادلا بشكل مفصل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، في سياق العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وكذلك الغارة الصاروخية والجوية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

ولفت الجانبان إلى أن هذه الإجراءات، التي تُشكّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى، تنطوي على عواقب «وخيمة للغاية وغير متوقعة» على استقرار المنطقة ونظام الأمن العالمي بأكمله.

كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن قلقهما إزاء المخاطر الناشئة في أسواق الطاقة العالمية، وأكدا أهمية مواصلة التعاون النشط في إطار «أوبك +».

وبحسب البيان، تطرق الجانبان إلى قضايا التعاون الثنائي الراهنة، بما في ذلك في المجالين التجاري والاقتصادي، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الروسية العراقية التقليدية الودّية.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإستراتيجية في إيران، استكمالا للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.