صحة غزة: 39 شهيدا و317 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 شهيدًا، و317 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 55 ألفًا و998 شهيدًا، و131 ألفًا و559 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 5685 شهيدًا، و19 ألفًا و518 إصابة.

وذكرت أن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية، بلغت 17 شهيدًا، وأكثر من 136 إصابة.

وأفادت بارتفاع إجمالي شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا المستشفيات، إلى 467 شهيدًا وأكثر من 3602 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.