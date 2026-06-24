التعليم: مرتكبو الشغب بمدرسة الروافع بالقصير لن يعودوا للدراسة إلا بعد سداد تكاليف التلفيات

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الطلاب مرتكبي أعمال الشغب في مدرسة الروافع بالقصير أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية لن يعودوا إلى الدراسة إلا بعد سداد أولياء أمورهم تكاليف التلفيات التي حدثت بالمدرسة.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أولياء أمور هؤلاء الطلاب مسئولون عن تحمل تكاليف أعمال الصيانة، وأنه بعد انتهاء الإجراءات القانونية يمكن أن يعود الطلاب للدراسة مرة أخرى.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل رسالة تجاه سلوك مرفوض، مشددًا على أن الوزارة تبعث برسالة حازمة في هذا الأمر، وأن أي سلوك من هذا النوع لن يُسمح به أو يتم التجاوز عنه بأي شكل من الأشكال.

ولفت إلى أن الهدف من زيارة الوزير محمد عبد اللطيف للمدرسة هو توجيه هذه الرسالة، منوهًا بأن الوزير وجهها من داخل المدرسة خلال الزيارة.

وكان وزير التربية والتعليم، استهل زيارته إلى سوهاج، أمس الاثنين، بتفقد مدرسة الروافع الإعدادية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة سوهاج التعليمية.

جاء ذلك بعدما شهدت المدرسة قيام بعض طلاب الشهادة الإعدادية بأعمال شغب وإتلاف الأثاث المدرسي في ختام امتحانات الشهادة الإعدادية.