سوجا: اليابان لا تدرس إرسال قوات لتحالف بحري اقترحته أمريكا في الشرق الأوسط

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يوم الثلاثاء إن بلاده لا تدرس إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى تحالف بحري اقترحته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وبسؤاله عما إذا كان الموقف الذي أكده وزير الدفاع تاكيشي إيوايا قد تغير، قال سوجا إن الموقف ”كما قال الوزير إيوايا“.

والتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الاثنين مع وزير الخارجية تارو كونو وإيوايا ومستشار الأمن القومي شوتارو ياتشي.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي يوم الاثنين إن اليابان ترغب في تحقيق ما تراه دورا فريدا عليها القيام به في الحد من التوتر، قبل اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة.