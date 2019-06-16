توزيع 57 ألف كيلو لحوم أضاحي و30 «عجل بلدي» بالمنيا ضمن مبادرة «أضحيتك فرحة ليك وليهم»

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في جمعية الأورمان ستقوم بتوزيع 57 الف كيلو لحوم أضاحي، و30 عجل بقري، وذلك ضمن مبادرة ضمن مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم".



ومن جانبه أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أنه ضمن مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم" تستهدف الجمعية هذا العام بمحافظة المنيا توزيع عدد (57) ألف كيلو لحوم أضاحي وذبح (30) عجل بلدي وتوزيعهم على غير القادرين في قرى ونجوع محافظة المنيا .



وأضاف شعبان، أن الجمعية أطلقت مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم" التي تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجاً فى محافظة المنيا ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الاكثر فقرًا لكي تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية .



وأوضح أن مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم" ستبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمحافظة وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة.



وتابع اللواء ممدوح شعبان أنه وبالتوزاى مع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي البلدية داخل مصر تقوم لجنة من الأورمان بالسفر إلى دولة البرازيل التي يتم استيراد اللحوم منها والبداية باختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الأضاحي في الإسلام، وكذلك البدء بذبحها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بعد صلاة عيد الأضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن إلى مصر لتوزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الاطباء البيطريين ولجنه من المركز الاسلامى بالبرازيل .