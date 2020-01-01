الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها الدولية

أعلن وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الخميس، عن استئناف حركة الرحلات الطبيعية لطائرات الخطوط الجوية العراقية إلى مختلف القطاعات المحلية والإقليمية والدولية، بعد توقف دام لأشهر عدة جراء أزمة كورونا.

وقال الوزير العراقي، في بيان صحفي، "تم اتخاذ عدة إجراءات رفعنا من خلالها درجات الوقاية والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال تنفيذ الرحلات والخدمات المقدمة للمسافرين، إضافة إلى الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقية ومنظمات الطيران العالمية للوقاية من خطر الإصابة بوباء كورونا".

وأضاف "تم تسيير تسع رحلات مجدولة شملت كل من دبي وبيروت وعمان والقاهرة وأنقرة وكييف".

كانت شركة الخطوط الجوية العراقية منذ صدور قرار تعليق الرحلات الجوية في 17 مارس الماضي ولغاية اليوم أجلت أكثر من 41 ألف مسافر عبر أكثر من 100 رحلة استثنائية، فضلا عن رحلات الشحن الجوي لنقل الفرق الطبية والشحنات الصحية والأجهزة المختبرية لصالح وزارة الصحة.