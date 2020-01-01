بكين تنتقد عرض التأشيرة البريطانية على مواطني هونج كونج «ما وراء البحار»

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اتهمت وزارة الخارجية الصينية بريطانيا اليوم الخميس بـ"التلاعب السياسي" وانتهاك القانون الدولي لمنح حاملي جوازات سفر "مواطن بريطاني وراء البحار" وأسرهم في هونج كونج ممرا للإقامة في بريطانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية وانج وينبين إن الصين تدرس عدم اعتبار جواز سفر مواطن بريطاني وراء البحار "وثيقة صالحة للسفر" وأنها احتفظت "بحق اتخاذ المزيد من التدابير".

جرى إنشاء وضع مواطن بريطاني وراء البحار في ثمانينات القرن الماضي لسكان هونج كونج بعدما وقعت لندن وبكين معاهدة بشأن عودة هونج كونج التي كانت آنذاك مستعمرة بريطانية، إلى السيادة الصينية في 1997.

ولم يحصل الـ3.4 مليون شخص من حاملي وضع مواطن بريطاني وراء البحار حتى الآن على حقوق الإقامة في بريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية أمس الأربعاء إنها سوف تقبل الطلبات في يناير 2021 لتأشيرة هونج كونج مواطن بريطاني وراء البحار.

وعلقت بريطانيا أيضا معاهدة التسليم مع هونج كونج بعدما فرضت بكين قانون أمن وطني مثير للجدل في مستعمرتها السابقة.

ويقول المنتقدون إن قانون الأمن الوطني الجديد ينتهك اتفاقية "دولة واحدة ونظامين" بين بريطانيا والصين والتي تظل هونج كونج بموجبها إقليم يتمتع بحكم شه ذاتي حتى 2047.