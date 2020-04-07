اتفاق إنتاج لقاح فايزر بإفريقيا يثير تساؤلات حول خطة الإعفاء من حقوق الملكية الملكية

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أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع أن يشكل اتفاق إنتاج لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في منشأة في كيب تاون بجنوب إفريقيا علامة بارزة في إطار جهود التطعيم العالمية ضد الفيروس الفتاك.

ولكن بعض خبراء السياسة الصحية يقولون إن مثل هذه الشراكات ليست كافية للحصول على تنازل دولي عن حقوق إنتاج اللقاح.

وسيساعد معهد بايوفاك (بايوفاك انيستيتيوت) في جنوب أفريقيا على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من لقاح شركتي فايزر وبيو آند تك المضاد لكوفيد-19 في جميع أنحاء الدول الأفريقية.

ويندرج الاتفاق ضمن اتجاه أكبر من شركات الأدوية الكبرى مثل جونسون وجونسون وشركة "ميرك أند كو" التي تتعاون لتلبية الطلب العالمي على اللقاحات فيما ترتفع معدلات الإصابة.

ومع ذلك، يقول مراقبو السياسات إن الاتفاق الأخير لن يقترب من تلبية أرقام التطعيم المطلوبة في قارة لا تزال تكافح الجائحة. ويدفعون بأن التنازل عن براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المرتبطة بلقاحات كوفيد-19 سيمكن الإنتاج بشكل أفضل في البلدان المحتاجة مع احتدام انتشار سلالة دلتا المتحورة من الفيروس.