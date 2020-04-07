إمبراطور اليابان يعلن رسميا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، رسميا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في نسختها الثانية والثلاثين والتي تقام خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وتمنى إمبراطور اليابان في كلمة مقتضبة خلال حفل افتتاح الدورة الذي أقيم بالملعب الأولمبي في طوكيو لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.

وتستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية في التاريخ بعد استضافتها للمرة الأولى عام 1964. وتأتى إقامة هذه الدورة بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا في مختلف دول العالم.

وأقيم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو في الاستاد الوطني الجديد في اليابان في حي شينجوكو بطوكيو، بحضور أمبراطور اليابان ناروهيتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باعتبار أن العاصمة "باريس" ستستضيف أولمبياد المقبلة 2024.

كما حضر الحفل جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمير ألبير الثاني أمير موناكو، والألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو ببعثة هي الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين إلى 146 لاعبا ولاعبة في مختلف الألعاب، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.