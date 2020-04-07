هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وهنأه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال مباحثات هاتفية جمعت الجانبين، اليوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بينيت وبن زايد بحثا علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا فيها أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن بينيتقدم التهاني للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لنفتالي بينيت، متمنيًّا أن يعم الخير والسلام والأمان البشرية جمعاء، وهنأه على منصبه الجديد، معربا عن تطلعه للعمل سويا لأجل السلام والاستقرار والتنمية لصالح المنطقة وجميع شعوبها ودول المنطقة والعالم.

في سياق متصل، أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن بينيت هنأه الشيخ محمد بن زايد بعيد الأضحى وشكره على افتتاح مقر السفارة الإماراتية في إسرائيل، وعلى استضافة لابيد في زيارته الرسمية إلى الإمارات.