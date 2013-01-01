الجمارك توضح مدى خضوع مكونات الشاشات والتلفزيون المستوردة للضريبة المضافة

أصدرت مصلحة الجمارك، منشور رقم 41 لعام 2021 لتوضح فيه خضوع مكونات الشاشات والتلفزيون المستوردة من الخارج والتى يتم تصنيعها فى الداخل لضريبية القيمة المضافة.



وبحسب المنشور، أكدت المصلحة خضوع مكونات شاشات التليفزيون المستوردة من الخارج لتصنيعها للهيئة العربية للتصنيع لضريبة القيمة المضافة.



ووفقا للمنشور، ستخضع مستلزمات ومكونات اللازمة لإنتاج الشاشات والتلفزيون أكبر من 32 بوصة للضريبة على القيمة المضافة بفئة 13% من القيمة منذ سبتمبر 2016، و14% منذ يوليو 2017 ولا تخضع لضريبة الجدول وإن كانت تلك المنتجات يطبق عليها احكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية والخاصة بصناعات التجميع على أن يتم تحصيل ضريبة الجدول، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة عند إتمام التصنيع والبيع بالسوق المحلية.