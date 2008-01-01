بابا الفاتيكان يستقبل الدكتور مجدي يعقوب بروما

أقيم أمس بالفاتيكان، احتفال تم فيه توقيع اتفاقية للتعاون الطبي المشترك بين "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب"، و"مستشفى الطفل يسوع للطفولة والأمومة"، التابعة لجمعية الطفل يسوع الخيرية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وتضمن الحفل إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية بسبع لغات عالمية، بالإضافة إلى الإعلان عن شعار الجمعية المستوحى من هدية قدمها قداسة البابا فرانسيس للجمعية تحتوي على نسخة من تمثال "الرحمة" الشهير للفنان مايكل أنجلو.

وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الطبية، حيث تقوم "مؤسسة مجدي يعقوب" باعتبارها الرائدة في مجال أمراض القلب، بمعالجة الأطفال، وتدريب الكوادر الطبية، والتمريضية بمستشفى الطفل يسوع، والتعاون في الأبحاث الطبية.

وقام الأب المونسنيور يؤانس لحظي جيد، السكرتير الشخصي لقداسة البابا فرانسيس، بترتيب لقاء جمع بين البابا فرانسيس، وكل من الجراح العالمي، الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبصحبتهما زينة توكل، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة ريتا جاد الرب، وليزا مجدي يعقوب.

وفي نهاية اللقاء الذي استغرق عشرين دقيقة، قام فيه البابا فرنسيس، بمباركة مشروع التعاون المشترك بين الطرفين، مصليًا حتى يكلل الله جهود القائمين على هذا العمل الخيري بالنجاح والتوفيق.

الجدير بالذكر أن مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، منظمة خيرية غير حكومية مسجلة في مصر عام 2008، ومستشفى الطفل يسوع، وكذلك المؤسسة الطبية الخيرية، التي يرأسها الأب المونسنيور يؤانس لحظي جيد، علمًا بأن المستشفى مدعوم بشكل كامل من مستشفى "فاتيكان بامبينو جيزو" وهي مستشفى الطفل يسوع، بالفاتيكان بروما.