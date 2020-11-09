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الحكومة الفرنسية تدرس زيادة دعم الوقود

علم فرنسا
علم فرنسا
(د ب أ)
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 9:41 م | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 9:41 م

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم السبت إنه سيدرس زيادة دعم أسعار الوقود إلى 30 سنتا يورو للتر من 18 سنتا، مما يبعث برسالة حل وسط إلى المحافظين في مجلس النواب في البرلمان.

ويدعو الجمهوريون اليمينيون إلى خفض ضريبي على أسعار الوقود لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والمواطنين، لكنهم رحبوا ببيان برونو لومير، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة في حزيران/يونيو، مما أجبر حكومته على التفاوض على صفقات على أساس مؤقت مع أحزاب من اليسار واليمين.


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