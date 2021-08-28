أوقفت مجموعة توي الألمانية للسياحة نقل السياح إلى جزيرة رودس اليونانية بسبب حرائق الغابات حتى إشعار آخر.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال آجه دونهاوبت مدير الاتصالات في توي ألمانيا، إن المجموعة ستبقي على خطوط الطيران من أجل إعادة عملائها إلى ألمانيا، وأشار دونهاوبت إلى وجود قواعد مشابهة أيضا بالنسبة للدول الأخرى. وذكر أن إمكانية إلغاء الرحلات متاحة أمام العديد من العملاء المسافرين من ألمانيا.

وقال دونهاوبت: "نحن نتيح لكل العملاء الذين حجزوا رحلات إلى رودس حتى يوم الجمعة المقبل تغيير وجهة سفرهم أو إلغاء رحلاتهم مجانا".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من القرى والفنادق في رودس تم إخلاؤها منذ أمس السبت بسبب خروج حرائق الغابات هناك عن السيطرة.

وأوضح دونهاوبت أن عدد عملاء مجموعة توي الموجودين حاليا في رودس يبلغ نحو 39 ألف شخص، منهم 7800 عميل تم إجلاؤهم بسبب الحرائق.