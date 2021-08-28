جنوب إفريقيا تهدف إلى إطلاق 13 جيجاوات في خطة توسيع الشبكة

قال وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كجوسينتشو راموكجوبا، إن بلاده ستعطي الأولوية لتوسيع شبكتها خلال العقد المقبل، حيث تهدف أخيرا إلى وضع حد لانقطاع التيار الكهربائي اليومي.

وقال راموكجوبا للصحفيين اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل على حوالي 25 مشروعا في المحطات الفرعية الحالية، التي يمكن أن تطلق حوالي 13 جيجاوات من الطاقة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "في السنوات الـ 10 المقبلة، نعتقد أنه من الممكن بالنسبة لنا أن نكون قادرين على الحصول على 24 جيجاوات إضافية".

ورغم وجود حلول في المستقبل البعيد، فإن مشاكل الطاقة في جنوب أفريقيا مستمرة. وأعلنت شركة "إسكوم هولدينجز" المملوكة للدولة عن المرحلة 4 من تخفيف الأحمال من الساعة 2 عصر يوم الأحد حتى الساعة 5 صباح غد الاثنين.