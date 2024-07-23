أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أن معركة «طوفان الأقصى»، غيَّرت الكثير على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ووضعت بصمات واضحة في سبيل حق الشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، قال أبو مرزوق، خلال لقاء توقيع إعلان بكين، اليوم الثلاثاء: «هذه لحظات تاريخية، ونسأل الله أن يوفقنا إلى تطبيق ما وقعنا عليه، ولا يكون نموذجًا لما وقعناه في السابق، ونحن في لحظة تاريخية سجلها نضال شعبنا الذي نوجه له التحية».

وشدد على أن «الشعب الفلسطيني أفشل مخطط تحييد المقاومة وعزلها، رغم الآلام، كما فشلت خطة تهجير الشعب الفلسطيني، وثبت الشعب على أرضه»، مضيفًا: «سنبقى مصممين على تحرير أرضنا، وعودة شعبنا».

وأضاف: «فلسطين وقضيتها أصبحت في المحاكم الدولية، بفضل نضال شعبنا وتضحياته، ونتحرك في كل صعيد من أجل حماية الشعب، ووقف العدوان عليه، وسنبذل كل الجهود من أجل وقف المجازر والعدوان».

واتفقت الفصائل الوطنية خلال لقاءاتها في الصين على الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، وضمان حق العودة طبقاً لقرار 194.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانج يي الثلاثاء، حصول اتفاق بين 14 فصيلا فلسطينيا لتشكيل حكومة مصالحة وطنية موقتة لإدارة غزة بعد الحرب.

وقال وانج خلال توقيع «إعلان بكين» من جانب الفصائل في العاصمة الصينية بكين، إن «أهم نقطة هي الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية موقتة حول إدارة غزة بعد الحرب».