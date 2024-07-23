سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تحضيراته الجدية للمواجهة المنتظرة أمام الأهلي في الدوري.

ويستضيف ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9 مساء، في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ18 من المسابقة.

مباراة الذهاب في الدور الأول بين الأهلي والمصري كانت قد انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0.

يدخل المصري مواجهة الأهلي ، بعد تعادله الإيجابي 1-1 في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب.

في المقابل يواجه الأهلي نظيره المصري بعد فوزه أمس الإثنين على بيراميدز بنتيجة 1-0.

وتأكد غياب الثنائي كريم العراقي والغيني أمادو با، لاعبا الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي، جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة المقاولون العرب.

ويحتل المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 30 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً .