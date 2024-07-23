روسيا وإيران تنهيان إعداد اتفاقية للتعاون الشامل

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أفادت وكالة «تاس» الروسية الرسمية، الثلاثاء، بأن موسكو وطهران تنهيان إعداد اتفاقية لـ«التعاون الثنائي الشامل»، موضحة أنه سيتم توقيعها قريبًا.

ومطلع الشهر الجاري، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والقائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر في العاصمة أستانة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو وطهران «تجريان مفاوضات بشأن اتفاق تعاون ثنائي شامل يعكس الانتعاش غير المسبوق في العلاقات الثنائية».

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن العلاقات الروسية «الودية والبناءة» ستتعزز بغض النظر عن نتيجة الانتخابات في إيران.

ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي وإيران «ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية».

وأشار بوتين إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين هذا العام بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إضافة إلى زيادة عدد السياح إلى إيران بمقدار الربع، فيما أيّد طلب طهران في الحصول على صفة مراقب في «الاتحاد الاقتصادي الأوراسي».