أونروا: تصنيف الكنيست للوكالة منظمة إرهابية له أبعاد خطيرة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عدنان أبو حسنة، إن المحاولات الإسرائيلية لإفقاد الوكالة شرعيتها هي محاولات قديمة متجددة.

وأضاف أبو حسنة، في تصريح لقناة «المملكة» الأردنية، أن قرار الكنيست بتصنيف أونروا منظمة إرهابية، يأخذ بعدا أخطر بكثير من السابق، ويمنع التعامل معها أو وجودها سواء في الضفة الغربية أو غزة أو القدس الشرقية.

وأوضح أن هذه المرة الأولى أن تقوم «دولة» عضو في الأمم المتحدة، بتصنيف منظمة أممية، كمنظمة إرهابية.

وأكمل: «هذا القرار ستكون تبعاته في حال تطبيقه خطيرة للغاية على الاستقرار وعلى مستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين وتحديدا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة».

وذكر أن هناك محاولات لمنع أونروا من العمل شمال قطاع غزة، محذرًا من أن منع أونروا من العمل في قطاع غزة يعني الحكم بإعدام المكان واستطرد: «الواقع في القطاع يقول كالتالي، في ظل غياب أي سلطة فلسطينية أو حكومة أو عمل منظم آخر، فإن أونروا هي الوحيدة الجسم المنظم ولديه الآلاف من المنظمين والمنشآت والعربات يعمل في الشمال والجنوب».