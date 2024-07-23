هاريس تتعهد بتوحيد الديمقراطيين: أتشرف بدعم بايدن لي في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالعمل على توحيد الديمقراطيين للفوز في الانتخابات، معربة عن شعورها بالشرف لنيلها دعم الرئيس جو بايدن في سباق الانتخابات.

وقالت هاريس، في كلمة خلال تجمع انتخابي: "حصدنا أكبر عدد من التبرعات خلال الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة"، وأنها حصلت على عدد المندوبين الكافي لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي.

وفيما يتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب، أضافت أنه "يريد العودة بالولايات المتحدة إلى الوراء"، وأنها تفتخر بسجلها مقارنة به، مشيرة إلى أنه اتهم بمجموعة من الجرائم.

وتابعت: " قاتل من أجل المستقبل والحرية. وسنمرر قوانين لحظر الأسلحة".

وفي وقت سابق من اليوم، وجد استطلاع للرأي أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حققت تقدماً بنقطتين مئويتين على الرئيس السابق دونالد ترامب بعد إنهاء الرئيس جو بايدن حملة إعادة انتخابه وتأييده لترشحها.

وجاء استطلاع "رويترز- إبسوس"، الذي أجري على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، بعد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث قبِل ترامب رسمياً ترشيح حزبه، وإعلان بايدن، يوم الأحد، مغادرته السباق الرئاسي.

وتقدمت هاريس، التي تقول حملتها إنها أمنت ترشيح الحزب الديمقراطي، على ترامب بنسبة 44% مقابل 42% في الاستطلاع الوطني، وهو اختلاف ضمن هامش الخطأ البالغ 3 درجات مئوية.

وسجلت هاريس وترامب نسبة 44% في استطلاع أجري على مدار يومي 15 و16 يوليو، فيما تقدم ترامب بنقطة مئوية واحدة في استطلاع أجري يومي 1 و2 يوليو، وكلاهما في نطاق نفس هامش الخطأ.