إيران تهدد بمنع دول المنطقة من تصدير النفط إذا عجزت عن تصدير نفطها

تهدد إيران بمنع دول أخرى في المنطقة من تصدير النفط إذا لم تتمكن هي من تصدير نفطها، في ظل صراعها مع الولايات المتحدة.

وكتب محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين، على منصة إكس الأربعاء: "هذه الحرب لا تترك مجالا للحلول الوسط، فإما كل شيء أو لا شيء. وفي هذه المنطقة، إذا لم نتمكن من بيع نفطنا، فلن يتمكن أي طرف آخر من ذلك أيضا".

وأضاف: "أمننا هو شرط أساسي لجميع البنى التحتية في المنطقة، ومن دونه، لن يبقى أي شيء آمنا".

وفي إشارة إلى مضيق هرمز، الذي يعد شريانا حيويا لتجارة النفط العالمية، قال قاليباف إن أمن المضيق يعتمد على عدم وجود قوات أمريكية متمركزة هناك. وكررت إيران مرارا أن الوضع في المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستدمر جسرًا أو محطة كهرباء في إيران في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية النار على سفينة في مضيق هرمز.

وتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مجددا في أوائل يوليو، على خلفية السيطرة على مضيق هرمز، بعدما هاجمت إيران سفنا في المضيق. وشنت الولايات المتحدة في المقابل هجمات على أهداف في إيران على مدى 12 ليلة متتالية.

كما عادت الولايات المتحدة إلى فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها. ومنذ إعادة فرض الحصار في بداية الأسبوع الماضي، قامت القوات الأمريكية بتحويل مسار تسع سفن وتعطيل سفينة أخرى، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وتطالب إيران السفن باتباع مسار بمحاذاة سواحلها، وكررت مرارا أن المسار الآمن الوحيد هو الطريق عبر مضيق هرمز الذي تحدده طهران.