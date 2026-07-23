السعودية: سلامة طاقم سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر

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أعلنت المملكة العربية السعودية ، اليوم الخميس ، سلامة جميع أفراد طاقم سفينة "إنسيليا" التابعة لأحد الشركات السعودية، والتي تعرضت لاستهداف من قبل الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودي قوله ، في بيان صحفي اليوم ، إن سفينة " إنسيليا" التابعة لأحد الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة .

وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الاجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية، معتبرا هذه الاستهدافات "انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها".

وأعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلتي النفط السعوديتين "إنسيليا" و"ليلى" شمال الحدود اليمنية، في هجوم قالت إنه نُفذ باستخدام صواريخ باليستية و كروز وطائرات مسيرة.