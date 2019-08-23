فرنسا تطلق تحقيقيا أوليا في مزاعم تورط رجل أعمال أمريكي في اغتصاب قاصرات

قال المدعي العام في باريس ريمي هيتس اليوم الجمعة إن فرنسا بدأت تحقيقا أوليا في جرائم جنسية يزعم تورط رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستاين فيها.

وذكر هيتس في بيان إن التحقيق سيبحث في الجرائم المحتملة بما في ذلك الاغتصاب واغتصاب الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 عامًا أو تزيد إلى جانب التآمر الإجرامي.

وتم العثور على إبستاين، وهو رجل أعمال ثري ومدان في جرائم جنسية، ميتاً في زنزانته بالسجن في الولايات المتحدة في 10 أغسطس بعد إدانته بتهمة الاتجار بالقاصرين لأغراض جنسية والتآمر.

وكانت لديه علاقات مع العديد من الأثرياء في الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وأشار الطبيب الشرعي في مدينة نيويورك في تقريره إلى أن إبستاين انتحر الأسبوع الماضي.

وقال هيتس إن التحقيق الفرنسي يهدف إلى اكتشاف الجرائم المحتملة المرتكبة في فرنسا، وكذلك الجرائم المرتكبة في الخارج التي كان الضحايا أو الجناة فيها فرنسيين.

وزعمت المنظمة الفرنسية "إينوسانس أون دانجير" أو (البراءة في خطر)، التي تشن حملة ضد استغلال الأطفال، في وقت سابق من الشهر الجاري أن إبستاين يتقاسم ملكية عقار في باريس، وكان يقضي وقتًا هناك بانتظام.

وزعمت المنظمة أيضا أن العديد من المواطنين الفرنسيين تورطوا في التحقيق الأمريكي، بينما كان آخرون ضحايا لشبكة دعارة شكلها إبستاين وشركاؤه.