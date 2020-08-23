محافظ كفر الشيخ: خفضنا قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 40%

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة قامت بتخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء بنسبة تتراوح من 25% إلى 40%.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن المراكز التكنولوجية تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين؛ لسداد قيمة التصالح، مشيرًا إلى مد فترة السداد حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأكد أن المراكز تعمل حتى الساعة السابعة مساءً، قائًلا: «أتمنى كل المواطنين يسرعوا بالسداد.. الفلوس دي بتستخدم في الخدمات».

وعن دفع مواطن بالمحافظة 33 مليون جنيه للتصالح في مخالفات البناء، أوضح أن هذا المبلغ يمثل القيمة الإجمالية للتصالح، مؤكدًا أن المواطن ارتكب هذه المخالفات في فترات سابقة وليس الآن.

وكان كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس الجمعة، عن قيام أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ بسداد مبلغ 33 مليون جنيه عن قيمة التصالح مع الدولة فى 9 طلبات للتصالح فى مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفر الشيخ.