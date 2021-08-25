 بوتين وملك الأردن يبحثان الوضع في سوريا وأفغانستان - بوابة الشروق
الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

بوتين وملك الأردن يبحثان الوضع في سوريا وأفغانستان

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 10:43 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 10:43 م

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، خلال لقائه مع ملك الأردن عبد الله الثاني الذي يزور موسكو ، أنهما تباحثا بشأن المشكلة السورية والوضع في أفغانستان.

وقال بوتين خلال اللقاء: " نتطلع إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الأكثر إلحاحا، بما في ذلك ما نقوم به معكم على مدار عدة سنوات- تطبيع الوضع في سورية، والوضع المتدهور في أفغانستان"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء .

وأضاف بوتين: "يسعدني أن أرحب بكم في المعرض التقليدي للأسلحة، لقد تمكنا من التعرف على بعض أسلحتنا بشكل موجز، وهي ما نستخدمه في جيشنا وما نوفره للتصدير".

وتابع بوتين: "إن افتتاح المعرض وألعاب الجيش والتواصل المباشر بين الزملاء في القوات المسلحة لدول أخرى، يقربهم من بعض ويرفع من مستوى الثقة".

وبحسب الكرملين، شارك بوتين في افتتاح المنتدى العسكري التقني "آرميا- 2021" ودورة الألعاب العسكرية الدولية اليوم الاثنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك