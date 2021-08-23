القبض على الشاب والرجل المسن في واقعة فيديو الاعتداء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لتعدى شاب على رجل مسن أمام أحد المحال بالإسكندرية.



وتضمن الفيديو تعدى شاب على رجل مسن أمام أحد المحال "ملك المعتدى عليه" بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وإدعاء الرجل المسن المعتدى عليه، اعتداء الشاب عليه لرفضه دفع إتاوة له.



بالفحص تبين قيام عاطل 27 عاما، بحوزته سلاح أبيض بالتعدى على صاحب مطعم 75 عاما، بالضرب، لمحاولة الأخير استدراج نجل شقيقة العاطل البالغ من العمر 7 سنوات، إلى مدخل أحد العقارات للتعدى عليه.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفي الواقعة، وجارى العرض على النيابة.