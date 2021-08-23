بريطانيا تعتزم إجلاء 6000 شخص من أفغانستان هذا الأسبوع

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن المملكة المتحدة ستكثف إجلاء رعاياها إلى جانب مواطنين أفغان من أفغانستان، اليوم الاثنين، بموجب خطة لنقل ما يصل إلى ستة آلاف شخص خارج البلاد هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني- إن الجيش مدد الموعد النهائي لآخر رحلة إجلاء يقوم بها سلاح الجو الملكي البريطاني من الثلاثاء إلى الجمعة أو السبت، وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن بريطانيا أجلت أكثر من 5 آلاف و700 شخص من أفغانستان.

ووفقا للصحيفة البريطانية، اقتصرت قائمة الأشخاص المؤهلين للإجلاء في البداية على المواطنين البريطانيين والأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية، وهي تضم الآن سياسيين أفغان وآخرين من المجتمع المدني.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن أمس دعوته إلى اجتماع لقادة دول مجموعة السبع غدا الثلاثاء، لإجراء مباحثات عاجلة بشأن تطورات الوضع في أفغانستان.