كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على المضاربات في سوق الصرف

أكدت سلطات الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء اعتزامها تشديد الرقابة على التعاملات في سوق الصرف الأجنبي لرصد أي عوامل مضاربة غير قانونية في ظل تراجع الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار.

جاء التحذير الشفهي من جانب السلطات بعد انخفاض سعر الوون أمس إلى مستوى 1330 وون مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عامًا وسط احتمالات استمرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في سياسة رفع أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في سلطات الصرف الأجنبي الكوري القول "سنراقب عن كثب ما إذا كانت هناك رهانات مضاربة من السوق الخارجية وسط ضعف الوون الناجم عن ارتفاع الدولار."

وسجلت العملة المحلية أدنى مستوى سنوي لها عند 20ر1345 وون مقابل الدولار عند نقطة واحدة بعد افتتاح السوق. لكن الوون قلص خسارته السابقة ليتداول بارتفاع مقابل الدولار بعد التحذير اللفظي.

وظل الدولار ثابتًا مقابل العملات الرئيسية وسط احتمالية أن يواصل مجلس الاحتياط الاتحادي على الأرجح الضغط من أجل تشديد نقدي قوي لترويض التضخم.

وينتظر عملاء السوق تعليق رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول على التضخم وسياسة الأسعار في الندوة الاقتصادية السنوية القادمة في جاكسون هول المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.