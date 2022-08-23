انقلاب مقطورة في طريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي بالشرقية

شهد طريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي بالشرقية، فجر اليوم الثلاثاء، وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة على طريق بلبيس – العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة وانقلاب إحدى مقطورتي السيارة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لمباشرة التحقيق.

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، سيطرت على حريق نشب في وحدة سكنية في المجاورة الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بمعاونة أهل المنطقة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق في العاشر من رمضان لمباشرة التحقيق.