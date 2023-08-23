وكالة نوفوستي الروسية: العثور على جثث 8 من ضحايا تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر

أعلنت وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الأربعاء، العثور على جثث 8 من ضحايا حادث تحطم طائرة خاصة طراز "إمبراير" فى منطقة تفير شمال موسكو، وعلى متنها عشرة أشخاص، بينهم يفجينى بريجوجين قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.

وأعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي فتح تحقيق في حادث تحطم الطائرة "إمبراير".

وأوضحت حكومة المنطقة، أن ضباط إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ متواجدون في مكان الحادث، ويقومون بتحديد تفاصيله، وأيضًا عدد الوفيات.

وذكرت قناة "آر تي عربية" اليوم، أن الطائرة الخاصة التي كانت تقل بريجوجين، من موسكو إلى مدينة سان بطرسبورج، تحطمت، بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.

وأشار بيان المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية إلى أن الطائرة "كانت في رحلة من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورج. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".