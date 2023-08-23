رئيس وزراء الهند: نؤيد زيادة عضوية تجمع بريكس

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن بلاده تؤيد زيادة عضوية تجمع بريكس.

وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني من قمة تجمع بريكس، اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل على تعزيز الروابط بين الشعوب تحت مظلة تجمع «بريكس»، مؤكدا العمل على تحسين مصالح الدول الأعضاء في المجموعة.

واقترح المضي قدما للتعاون في مجال الفضاء، وأن يكون هناك مركز فضائي تابع للمجموعة.

وأشار إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس يلعب دورا أساسيا في تنمية جنوب العالم، مؤكدا تعزيز التعاون بين دول التجمع في قطاع التعليم.

ولفت إلى أن بلاده اقترحت عضوية دائمة للاتحاد الإفريقي في تجمع بريكس.

وانطلقت أمس الثلاثاء في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، قمة مجموعة دول «بريكس»، في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.

وتضم مجموعة بريكس، كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم.