نائب رئيس حزب مستقبل وطن: مصر شهدت إنجازا غير عادي في عهد السيسي

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إعلان الحزب تأييده ودعمه ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي في إطار نقل نبض الشارع ورأي المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «رغم التحديات التي تشهدها الدولة على المستويات الإقليمية والدولية، والأوضاع الاقتصادية في ربوع الوطن، إلا أن الرهان على المواطن المصري وشخصيته ووعيه، وتأكيده دعم المسيرة التي بدأها الرئيس السيسي».

وذكر أن الدولة المصرية شهدت إنجازًا غير عادي في عهد الرئيس السيسي، قائلا إن مصر قبل 30 يونيو، مرت بثورتين متتاليتين تخللتهما وجود جماعة إرهابية متطرفة، بخلاف الإرث الموجود من عشوائيات وإرهاب وتردي في البنية التحتية ووضع دولي متراجع.

وأكد أن حجم الإنجاز المتحقق بعد تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، لا يستطيع أحد إنكاره إلا لو كان جاحدًا، مشيدًا بالقضاء على الإرهاب والعشوائيات، وتحقيق مسار تنمية شامل في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى اعتماد الدولة الآن برنامج إصلاحي شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، معقبًا: «في الحزب نسير وفقًا لمقولة الرئيس إن طريق النجاح يحتاج الجهد والتضحية والتكاتف وإيمان بقضية الوطن، ولذلك نؤكد دعمنا وثقتنا الكاملة في حجم الإنجاز الموجود، والذي يكتمل بوجود الرئيس السيسي في الفترة المقبلة».

وأعلن حزب مستقبل وطن، في وقت سابق من اليوم، تأييده ودعمه ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الحزب، في بيانه، إن القرار يأتي انطلاقا من المحافظة على الإنجازات التي تحققت في مصر، على مدار عشر سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة، ووسط تحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.