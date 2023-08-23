احتفالية دولية لحماية التراث السمعي والبصري بالتعاون بين مدينة الإنتاج الإعلامي واليونسكو

تستعد مدينة الانتاج الاعلامى ومكتب اليونسكو بالقاهرة لتنظيم إحتفالية دولية بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، والذي يوافق السابع والعشرون أكتوبر من كل عام، والتى سيتم خلالها عمل ورشة حوارية يشارك فيها خبراء من كل أنحاء العالم في مجال حفظ التراث السمعي البصري، والاطلاع على الجهود المصرية عموما ومدينة الإنتاج الإعلامى على وجه الخصوص فى هذا المجال. وفى هذا السياق تم مناقشة الإعداد لإطلاق جائزة سنوية مشتركة بين مدينة الإنتاج واليونسكو لأهم مشروعات إنقاذ التراث السمعي البصري في مصر.

جاء ذلك خلال إستقبال عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مع الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور أيمن عبدالمحسن مدير المشروعات الثقافية بمكتب اليونسكو.

وحضر اللقاء الدكتور هاني ابوالحسن مستشار مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي.

شهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين اليونسكو ومدينة الإنتاج الإعلامي في العديد من المجالات الثقافية واطلع الوفد على جهود المدينة في الحفاظ على التراث السمعي والبصري من خلال مركز ترميم التراث بالمدينة والذي ساهم في إنقاذ المئات من الأفلام التسجيلية والروائية وعلى رأسها جريدة مصر السينمائية والعديد من الأفلام الروائية وحفظها للأجيال المقبلة.

وفي هذا الإطار أكد الجبالي على اهتمام الدولة المصرية الكبير بإفريقيا، باعتبارها امتداد طبيعي للتراث والثقافة المصري مشيراً إلي ضرورة إقامة دورات تعريفية للأفارقة في مصر للاطلاع على كافة الجهود المبذولة لحماية التراث السمعى والبصرى. وهو ما نوهت عنه مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة مشيرة إلي إهتمام المنظمة الكبير بإفريقيا وما تحمله من تراث ثقافي كبير

وتطرق اللقاء أيضاً إلي بحث تنظيم يوم تعريفي لمشروعات منظمة اليونسكو لطلاب الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وتوجيه الطلاب لإنتاج أعمال سينمائية قصيرة توثق مشروعات اليونسكو فى الحفاظ على التراث.

وأكد الجبالي علي أهمية الزيارة في تدعيم أواصر الصداقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدينة واليونسكو، معرباً عن إستعداد مدينة الإنتاج الإعلامي الكامل لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات لخدمة الفعاليات والأنشطة الثقافية لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

من جانبها أشادت السيدة نوريا سانز بالجهود التي تبذلها مدينة الإنتاج الإعلامي في المجال الثقافي، والإنجازات الكبيرة التي حققتها المدينة في هذا الشأن وخاصة فيما تقوم به من جهود لإنقاذ التراث السمعي البصري معربة عن تطلعها إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وذلك للاستفادة بما تملكه المدينة من إمكانات تقنية ومراكز علمية وخبرات بشرية على أعلى مستوى.

كان وفد اليونسكو قد قام بعمل جولة تفقدية بالمدينة شملت، مركز ترميم التراث السينمائي الذي يقوم بالحفاظ علي التراث الوثائقي السمعي والبصري، وحمايته من التلف والقدم واستمعوا لشرح تفصيلي من القائمين عليه حول عمل المركز.

كما توجه الوفد إلى مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة وشاهدوا عمليات تجهيز الديكورات اللازمة بمواقع التصوير بالأحياء المختلفة؛ استعداداً لاستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات في الفترة القادمة حيث زاروا أحياء لندن وإسطنبول والإسكندرية.