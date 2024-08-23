جيش الاحتلال: إصابة 8 جنود بقطاع غزة خلال 24 ساعة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال جيش الاحتلال، إن عدد المصابين ارتفع إلى 4357 جنديا وضابطا منهم 2232 خلال العملية البرية في قطاع غزة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف أن 695 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب كما أصيب 645 آخرين بجروح خطيرة، موضحا أن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات بينهم 21 جراحهم خطيرة.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105 في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا، أمس الخميس، قوة إسرائيلية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بحي تل السلطان غربي رفح بقذيفة (تي. بي. جي).

وتابعت: "اشتبكنا من المسافة صفر مع عناصر القوة الإسرائيلية المتمركزة داخل المدرسة وأوقعناهم بين قتيل وجريح".