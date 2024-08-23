الجمهور يتفاعل مع إيمان عبد الغني في ليلة طربية بمهرجان القلعة

شهدت حفلة الفنانة إيمان عبد الغني، التي انطلقت منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، التي تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا.

وأشعلت إيمان عبد الغني أجواء الحفل بأغنية «بتونس بيك»، التي لاقت قبولاً واسعاً من الجمهور في أمسية طربية استعاد فيها الجمهور ذكرياته مع أغاني الزمن الجميل.

وتفاعل جمهور محكى القلعة مع الفنانة إيمان عبد الغني، التي قدمت باقة من أغاني الطرب الأصيل، من بينها «أما براوة»، و«عيون القلب»، و«من حبي فيك يا جاري».

وفي العاشرة مساءً، يقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، مختارات من أبرز أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني، ومنها: "بحبك أنا، بحبك يا غالي، حنعيش، ولا بيك ولا بيا، فرق في الإحساس، مش بعتب عليك، المفروض، معاك، كتبت لي السنين، مشتريكي، نسيانك صعب، غلطة، متهدديش، سألتك، لسة بتسألي، لو بتحب، على الضحكاية، كده برضو يا قمر، يا ريتني، إيه يا للى بحبك، عيشها من قلبك".