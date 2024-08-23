 السيسي يتلقى اتصالا من بايدن لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يتلقى اتصالا من بايدن لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين


نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 10:43 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 10:43 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال أتى في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين. وفي هذا الصدد، تم استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليًا، وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق.

وشدد الرئيس السيسي على أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسع نطاق الصراع، وما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة.


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