محافظ المنيا يوجه بتكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من مشروعات حياة كريمة

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، باستمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المعدة.

وذلك في إطار تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه محافظ المنيا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات، وممثلي الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ التقارير المتعلقة بنسب تنفيذ المشروعات، ووضع الحلول لبعض المعوقات التي قد تعترض سير العمل، بهدف تذليلها وضمان استمرارية تقدم الأعمال بوتيرة سريعة وفعالة. وأكد استمرار جولاته الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وتحقيق الأهداف المرسومة في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة قرى المبادرة، وتوفير الخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى من المبادرة بلغ 3209 مشروعات في 28 قطاعًا، لخدمة 3 ملايين مواطن من أهالي 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة. بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار، لخدمة مليون و500 ألف مواطن.