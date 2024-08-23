جدل مبكر في إسرائيل بشأن إحياء الذكرى الأولى لأحداث 7 أكتوبر

تسبب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لجنة لإعداد مراسم الذكرى السنوية الأولى لأحداث 7 أكتوبر، بجدل واسع مبكر في المجتمع الإسرائيلي.

وأعلنت تجمعات سكانية بمستوطنات محاذية لقطاع غزة وأقارب محتجزين إسرائيليين في القطاع، مقاطعة المراسم باعتبار أن الحكومة تتحمل مسؤولية وقوع هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة ومواقع عسكرية، فاجأت فيه حركة حماس إسرائيل، ووصفه مسؤولون أمنيون وسياسيون وعسكريون بأنه فشل استخباري.

وفي محاولة منه لحسم هذا الجدل، عرض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الجمعة، أن تقوم الرئاسة بتنسيق وتنظيم هذه المراسم.

وقال هرتسوج، في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونشرتها هيئة البث الإسرائيلية، إنه يقدم اقتراحه هذا "في ضوء النزاع العام الصعب والمؤلم الذي نشأ الأسبوع الماضي، وحتى نتمكن من خفض لهيب الخلاف ومنع المشاجرات والصراعات غير الضرورية".

وأضاف أن المراسم "سيتم تنسيقها في حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية، وستكون محترمة وموحدة ومتواضعة"، وفقا لوكالة الأناضول.

كما اقترح الرئيس الإسرائيلي "أن تحتفل كل جماعة ومستوطنة ومدينة بالذكرى السنوية كما يحلو لها"، بعد أن أعلنت تجمعات سكانية نيتها إحياء الذكرى بفعاليات خاصة.

وأضاف: "أطلب أن يتم فحص هذا الاقتراح من قبلكم (نتنياهو) بالجدية التي تستحقها، وتقديمها إلى اللجنة الوزارية للرموز والاحتفالات لمناقشتها".

وسبق أن كلف نتنياهو قبل أيام وزيرة المواصلات الإسرائيلية من حزبه "الليكود" ميري ريغيف، بمهمة إدارة المراسم، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في أوساط المعارضة وعائلات محتجزين إسرائيليين في غزة.

وتعقيبا على ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، " لن أشارك في مراسم إحياء 7 أكتوبر الذي تنظمه ميري ريغيف، وسأكون مع عائلات القتلى في (مستوطنات) آري وسديروت ونير عوز. هذه الحكومة غير شرعية ولا تستحق ذكراهم".

وأكد لابيد، أن "الحفل الوحيد الذي تستطيع حكومة نتنياهو والمتطرفون القيام به هو الاستقالة والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية".

أما زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس، فكتب على منصة "إكس"، الأربعاء: "رئيس الوزراء، إن الطريقة التي سنحيي فيها ذكرى 7 أكتوبر لا يمكن أن أحددها أنا أو أنت أو الوزيرة ريغيف، إنها ليست لك، إنها لهم أولا (عائلات القتلى والأسرى)".