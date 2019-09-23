رجل وزوجته في النمسا يتلقيان شحنة كبيرة من حبوب النشوة عن طريق الخطأ

ذكرت شرطة مدينة لينتس النمساوية، اليوم الاثنين، أن رجلا وزوجته تلقيا 24 ألفا و800 من حبوب النشوة (اكستاسي)، إضافة إلى ملابس طلباها من خلال التسوق على الإنترنت.

ويقدر المحققون قيمة الحبوب المخدرة بنحو 500 ألف يورو (551 ألف دولار).

وتلقى الزوجان المنحدران من لينتس، صندوقين، بداخل أحدهما الملابس التي كانا ينتظران وصولها من هولندا، في حين كان الآخر ثقيلا بشكل غير عادي.

وعثر الاثنان داخل الصندوق الثاني على أكياس شفافة بداخلها مواد ملونة، اعتقدت الزوجة أنها أحجار للزينة.

وانتاب الزوجَ شك دفعه إلى حمل الصندوق سريعا إلى مكتب البريد، الذي أخطر الشرطة بدوره.

وعثر المحققون على معلومات على الصندوق، تفيد بأن المخدرات تم إرسالها إلى النمسا بدلا من اسكتلندا، عن طريق الخطأ.

وحددت الشرطة الاسكتلندية هوية الشخص الذي كان من المفترض أن يصله الطرد، واحتجزته. ويسعى المحققون في هولندا إلى العثور على المرسِل، بحسب ما ذكرته شرطة "لينتس."