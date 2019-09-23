 الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو على هامش منتدى فالداي - بوابة الشروق
الإثنين 23 سبتمبر 2019 11:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو على هامش منتدى فالداي

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 10:36 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 10:36 م

أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، على هامش منتدى "فالداي" الأسبوع المقبل.

وأوضح بيسكوف في حديث للصحفيين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن موعد اللقاء مع مادورو سيعلن غدا الثلاثاء.

وأضاف أن الرئيس بوتين سيلتقي أيضا الرئيسي الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، والكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف.
يذكر أن المنتدى السنوي الـ 16 لنادي "فالداي" الدولي للنقاش، سيعقد في مدينة سوتشي خلال الفترة بين 30 سبتمبر و3 أكتوبر المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك