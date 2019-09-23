إنشاء مبنى مدرجات مركزي جديد بجامعة سوهاج بتكلفة 178 مليون جنيه

وقّع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اتفاقية تعاون مع شركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، ويمثلها المهندس أشرف إبراهيم بسيوني رئيس قطاع الشركة بالمنيا والصعيد، لتنفيذ مشروع مجمع مدرجات مركزي 2 بالحرم الجامعي الجديد بتكلفة 178 مليونا و270 ألف جنيه، وذلك بقاعة مجلس نواب رئيس الجامعة، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، المهندس حسين محمدين مدير عام الشئون الهندسية، المحاسب عبدالناصر البربري مدير عام المشتريات والعقود، المهندس عادل محمود مدير إدارة المشروعات بالجامعة الجديدة، وحربي كامل مدير إدارة الشئون المالية والإدارية.

وقال رئيس الجامعة، إن المشروع يخدم أكثر من 3000 طالب وطالبة ويعد خطوة مهمة لمواجهة التوسعات في انشاء كليات جديدة بالجامعة ذات كثافات طلابية مرتفعة، ومن جهة أخرى التيسير على الطلاب لتلقي دروسهم في بيئة تعليمة مناسبة.

ومن جانبه قال المحاسب عبد الناصر البربري، إن مدة تنفيذ المشروع 36 شهرا تبدأ من الاستلام الفعلي للموقع خالي من الموانع، مضيفا أنه تم طرح مناقصة عامة بجلسة 16 سبتمبر الجاري بنظام النقاط يراعى فيها تحقيق عدد من الاشتراطات، منها الجودة والسلامة المهنية وخبرة مهندسي المشروع وسابقة أعمال بذات المواصفات.

يذكر أن الشركة المنفذة تعد الأفضل في انطباق معايير الجودة والأعلى إمكانيات والأقل في السعر طبقاً لشروط التعاقد، كما تملك سابقات أعمال ذات جودة في ذات المجال.