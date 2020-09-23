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كشف تامر النحاس وكيل إيهاب جلال، المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، عن حقيقة اقترابه من تدريب بيراميدز، وأنباء تفاوض الأهلي معه.

وقرر إيهاب جلال تقديم استقالته من تدريب المقاصة، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته، وتم قبول الاستقالة من مجلس إدارة الفريق الفيومي.

وقال النحاس، في تصريحات تلفزيونية ، عبر قناة "صدى البلد": "لا توجد أي عروض رسمية لإيهاب جلال خلال الوقت الحالي".

وتابع: "كان هناك عرض من النادي المصري في وقت سابق قبل مجيء طارق العشري لكن إيهاب جلال أرجع القرار لإدارة المقاصة".

وأوضح: "إيهاب جلال لن يرفض تدريب الأهلي في حال رحيل فايلر ونفس الأمر بالنسبة للزمالك أو بيراميدز".

واختتم: "سينتظر ويرى العروض المقدمة له وسيبدأ في اختيار الأنسب له".