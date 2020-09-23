محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بقطاع الصرف الصحي بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء أيمن خيري مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، والجهات المنفذة لأعمال المحطات.

وخلال الاجتماع، تابع الغضبان مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب بالأحياء، وذلك في إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التي يشهدها قطاع الصرف بنطاق المحافظة؛ للتخلص من مشكلات الصرف الصحي واستيعاب المشروعات الجديدة، وتذليل أية عقبات خاصة بمشروعات المنطقة الصناعية.

ووجه بمتابعة كفاءة الأعمال بمحطات رفع الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، وضرورة سرعة إنجاز الأعمال القائمة.