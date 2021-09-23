غلق وتشميع معمل ومركز طبي في دمياط

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط، حملة في مدينة دمياط الجديدة، ومركز الزرقا، أسفرت عن غلق وتشميع معمل غير مرخص، ومركز طبي مخالف لشروط التشغيل والترخيص، وتم رصد مخالفات في معايير مكافحة العدوى فى 12 منشأة، وتوجيه إنذارات بالمخالفات لتلافيها بأسرع وقت.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم المرور على 61 منشأة طبية من عيادات ومعامل ومراكز طبية، ومركز تجميل وتغذية في محيط دمياط الجديدة ومركز الزرقا، وجارٍ استصدار 14 محضر غلق لحين توفيق الأوضاع والالتزام بالاشتراطات اللازمة، طبقًا لقانون 51 لسنة 2008 وقانون 153 لسنة 2004.

وناشد عبدالجواد، الأطباء، سرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص، وتقديم الأوراق اللازمة للانتهاء منها، لتوفيق الأوضاع، وحرصا على سلامة وأمان المريض، التي تأتي في إطار خطة الدولة الرقابية في أحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة حفاظًا على صحة وسلامة المريض.