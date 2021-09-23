محافظ مطروح يوافق على شروط التقدم للالتحاق بمدرسة الثانوية الزراعية في براني

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على الشروط المنظمة للالتحاق بمدرسة براني الفنية الزراعية المشتركة الجديدة نظام الثلاث سنوات لهذا العام 2021-2022، تخصص تنمية المراعي والثروة الحيوانية، كأول تخصص من نوعه على مستوى الجمهورية، وذلك بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على فتح المدرسة هذا العام.

وأكد المحافظ، أن ذلك فى إطار دعم التعليم الفنى باعتباره القاطرة البشرية لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع المحلى، وذلك وفق بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة مطروح ومديرية التربية والتعليم بمطروح ومركز تنمية موارد مطروح خلال الشهر الماضى.

وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن شروط القبول بالمدرسة:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

3- الحصول على مجموع الإعدادية في ذات العام لا يقل عن 175 درجة من إدارة براني التعليمية فقط.

4- ألا يزيد السن في 1 /10/ 2021 عن 18 عاما.

5- اجتياز الاختبار الإلكتروني.

6- اجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح.

7- يتم قبول 20 طالبا و20 طالبة.

8- سيتم الإعلان عن مواعيد تقديم الملفات والاختبارات والمقابلات على صفحة مديرية التربية والتعليم بمطروح.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة هي صور طبق الأصل من الشهادة الإعدادية 2021، موضح بها الدرجات لكل مادة، صورة من شهادة الابتدائية، صورة من شهادة ميلاد الطالب، صورة شخصية للطالب، شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية (أصل)، على أن تقدم ملفات الطلاب مستوفاة الشروط بإدارة براني التعليمية من قبل أولياء الأمور، ولا ينظر لأي ملف يقدم مباشرة للمدرسة.