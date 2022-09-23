تقدم الرئيس البرازيلي السابق لولا في استطلاعات ما قبل الانتخابات

قبل تسعة أيام من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، أظهرت استطلاعات الرأي زيادة تقدم الرئيس البرازيلي السابق، المرشح اليساري الأوفر حظا لويس إناسيو لولا دا سيلفا بشكل طفيف على الرئيس الحالي اليميني المتطرف جاير بولسونارو في استطلاعات الرأي.

وأفاد استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة داتافولها بأن نصيب التصويت الذي يمكن أن يأمل لولا الفوز به في الجولة الأولى من انتخابات الثاني من تشرين الأول/أكتوبر ارتفع من 45 % إلى 47 % مقارنة بالأسبوع السابق.

وبحسب الاستطلاع الذي نشر مساء أمس الخميس، سوف يحصل بولسونارو على نحو 33 % من التصويت. ويليه السياسي الديمقراطي الاجتماعي سيرو جوميس في المرتبة الثالثة بـ7 % من الأصوات.

وحكم لولا البرازيل من أوائل 2003 حتى نهاية 2010.

وفي 2018، صدر حكم بحق الرئيس السابق بالسجن فترة طويلة بناء على اتهامات بالفساد وغسل أموال. والعام الماضي، أسقط أحد قضاة المحكمة العليا الحكم، واستعاد لولا حقوقه السياسية.

وعلى الجانب الآخر، أشار بولسونارو بالفعل إلى أنه قد لا يقبل الهزيمة في الانتخابات.