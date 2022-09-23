الصحة العالمية: الكوليرا تؤثر على 6 محافظات في سوريا

أعلنت فضيلة شايب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض الكوليرا يؤثر حاليا على 6 محافظات في سوريا هي حلب والحسكة ودير الزور واللاذقية ودمشق وحمص، لافتة إلى أن المرض أودى حتى 20 سبتمبر الجاري بحياة 23 شخصا وأصاب 253 آخرين.

وقالت المتحدثة الأممية - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - إن المنظمة الدولية وكجزء من استجابتها نقلت إمدادات من مركزها اللوجستي في دبي، حيث وصلت شحنة إلى مطار دمشق في 19 سبتمبر تحتوي على محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم واختبارات الكوليرا السريعة وأقراص الكلور لتنقية المياه وغيرها وهي تكفي لتغطية 2000 حالة خطيرة و190 ألف حالة طفيفة، منوهة بأنه تم توزيعها على المرافق الصحية في شمال شرق سوريا حيث يتركز تفشي المرض.

وأضافت أنه يمكن ربط مصدر العدوى بمياه الشرب من مصادر غير معالجة أو استهلاك أغذية ملوثة بسبب الري بمياه غير آمنة.. مؤكدة أن أولوية المنظمة تتمثل في وقف انتشار المرض الفتاك من خلال الاستمرار في دعم فرق الاستجابة السريعة وتوسيع المراقبة والاختبار والاتصال بالتعقب مع زيادة الوعي بين المجتمعات المتضررة والمعرضة للخطر حول كيفية حماية أنفسهم.