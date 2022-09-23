الكرملين: الهجوم على دونباس والأراضي المحررة اعتداء على روسيا

أكد ديميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن بلاده ستعتبر محاولات أوكرانيا لإعادة دونباس والأراضي المحررة الأخرى بمثابة هجوم على أراضيها في حال كان القرار إيجابيا في الاستفتاءات التي بدأت اليوم /الجمعة/.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم؛ ردا على سؤال حول ما إذا كانت محاولات كييف لإعادة هذه الأراضي ستعتبر هجمات على روسيا في حالة اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاءات - "بالتأكيد سنعتبر ذلك هجوما على روسيا".. مضيفا "أن الدستور الروسي سيطبق في هذه الأراضي وسيشملها".

يُذكر أن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي "خيرسون" و"زابوروجيا" بدأ صباح اليوم وسيستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر الجاري.